Школы Черновцов закрыли на недельный карантин

Некоторые школы города из-за ОРВИ не посещали до половины учеников.

В Черновцах много детей подхватили ОРВИ, поэтому в школах карантин.

В Черновцах из-за высокого уровня заболевания учеников ОРВИ на карантин закрыли все школы. Он введен на всю текущую учебную неделю, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на распоряжение городского головы Черновцов Анатолия Каспрука.

Сообщается, что школах число детей, которые болеют ОРВИ, колеблется от 2% до 47,2%.

В школы дети пойдут уже на следующей неделе, сообщили в мэрии.

Как сообщалось, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве пока не превышает эпидемиологический порог.

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.