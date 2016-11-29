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Школы Черновцов закрыли на недельный карантин

29 ноября в 04:25

Некоторые школы города из-за ОРВИ не посещали до половины учеников.

Грипп
В Черновцах много детей подхватили ОРВИ, поэтому в школах карантин.
В Черновцах из-за высокого уровня заболевания учеников ОРВИ на карантин закрыли все школы. Он введен на всю текущую учебную неделю, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на распоряжение городского головы Черновцов Анатолия Каспрука.

Сообщается, что школах число детей, которые болеют ОРВИ, колеблется от 2% до 47,2%.
В школы дети пойдут уже на следующей неделе, сообщили в мэрии.

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Как сообщалось, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве пока не превышает эпидемиологический порог. 

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.

По материалам: ZN.UA
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