Школы Черновцов закрыли на недельный карантин

Некоторые школы города из-за ОРВИ не посещали до половины учеников.
Сообщается, что школах число детей, которые болеют ОРВИ, колеблется от 2% до 47,2%.
В школы дети пойдут уже на следующей неделе, сообщили в мэрии.
Как сообщалось, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве пока не превышает эпидемиологический порог.
Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.ZN.UA