Школьники и студенты Донецка прогуливают "уроки государственности ДНР" - ИС

Родителей прогульщиков будут вызывать не к директору, а в "МГБ ДНР".
Руководство так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" получило докладную записку, в которой говорится о том, что учащиеся "демонстрируют пренебрежительное отношение" к "урокам государственности ДНР" и другим мероприятиям "военно-патриотического воспитания".
В "министерстве" порекомендовали усилить "работу" с преподавательским составом и руководством учебных заведений, чтобы учителя могли активнее влиять на родителей учащихся. Более того, в случае необходимости рекомендуется привлекать к "индивидуальной работе" с родителями школьников и студентов кураторов учебных заведений от "МГБ".
Как сообщалось ранее, оккупационные "власти" ОРДЛО усиливают пропагандистские мероприятия в школах на оккупированной территории Донбасса. На так называемых "уроках общественности" школьникам навязывается идея невозможности дальнейшего сосуществования с Украиной в контексте героизации военного преступника "Гиви".ZN.UA