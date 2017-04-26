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Школьники и студенты Донецка прогуливают "уроки государственности ДНР" - ИС

26 апреля в 11:39

Родителей прогульщиков будут вызывать не к директору, а в "МГБ ДНР".

Донецк Школа
Террористы "ДНР" возмущены "непатриотичностью" школьников и студентов
В террористической организации "ДНР" обеспокоены "угрожающим уровнем несознательности" школьников и студентов оккупированного Донецка, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Руководство так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" получило докладную записку, в которой говорится о том, что учащиеся "демонстрируют пренебрежительное отношение" к "урокам государственности ДНР" и другим мероприятиям "военно-патриотического воспитания".

В "министерстве" порекомендовали усилить "работу" с преподавательским составом и руководством учебных заведений, чтобы учителя могли активнее влиять на родителей учащихся. Более того, в случае необходимости рекомендуется привлекать к "индивидуальной работе" с родителями школьников и студентов кураторов учебных заведений от "МГБ".

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Как сообщалось ранее, оккупационные "власти" ОРДЛО усиливают пропагандистские мероприятия в школах на оккупированной территории Донбасса. На так называемых "уроках общественности" школьникам навязывается идея невозможности дальнейшего сосуществования с Украиной в контексте героизации военного преступника "Гиви".

По материалам: ZN.UA
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Тэги ДНР школа родители студенты Донбасс прогулы
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