Родителей прогульщиков будут вызывать не к директору, а в "МГБ ДНР".

Террористы "ДНР" возмущены "непатриотичностью" школьников и студентов

В террористической организации "ДНР" обеспокоены "угрожающим уровнем несознательности"и студентов оккупированного Донецка, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Руководство так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" получило докладную записку, в которой говорится о том, что учащиеся "демонстрируют пренебрежительное отношение" к "урокам государственности ДНР" и другим мероприятиям "военно-патриотического воспитания".

В "министерстве" порекомендовали усилить "работу" с преподавательским составом и руководством учебных заведений, чтобы учителя могли активнее влиять на родителей учащихся. Более того, в случае необходимости рекомендуется привлекать к "индивидуальной работе" с родителями школьников и студентов кураторов учебных заведений от "МГБ".

Как сообщалось ранее, оккупационные "власти" ОРДЛО усиливают пропагандистские мероприятия в школах на оккупированной территории Донбасса. На так называемых "уроках общественности" школьникам навязывается идея невозможности дальнейшего сосуществования с Украиной в контексте героизации военного преступника "Гиви".