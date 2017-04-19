Шестой энергоблок Запорожской АЭС снова подключили к сети

Радиационный фон соответствует норме.

Запорожская АЭС вернулась к нормальной работе

Отключенный вечером 18 апреля из-за срабатывания автоматики энергоблок №6 Запорожской атомной электростанции , снова включен в сеть.

Энрегоблок подключили к сети "после устранения замечаний на подстанции "Днепровская", сообщила 19 апреля пресс-служба АЭС.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков из 6, один – на плановом ремонте.

Напомним, что Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый.

В последние годы станция вырабатывает более 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 23% от общей выработки электроэнергии в стране.