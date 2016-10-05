Шаповалов признает вину только в одном преступлении - адвокат

Экс-беркутовец действительно имел в служебной машине больше патронов, чем ему полагалось согласно уставу.

Адвокат рассказал, что экс-командир "Беркута" признает вину только по одной статье gp.gov.ua

Экс-командир харьковского "Беркута" Виктор Шаповалов признает свою вину лишь во второй части обвинения, которая касается незаконного обращения с оружием и не признает своей вины в инкриминируемых ему тяжких последствиях за превышение служебных полномочий.

"Юридическая часть, именно признание вины, она касалась статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами-ред.), поскольку кроме событий Майдана 18 февраля 2014 года, Шаповалову инкриминировалось незаконное обращение с оружием, а именно хранение патронов", - сообщил адвокат обвиняемого Ярослав Савчак в эфире "Громадського".

Савчак также добавил, что обвиняемый действительно имел в служебной машине больше патронов для табельного оружия, чем ему полагалось иметь согласно уставу.

Виктор Шаповалов обвиняется в том, что будучи командиром спецподразделения превысил свои служебные полномочия. По версии обвинения, именно сотрудники харьковского "Беркута" причастны к нанесению телесных повреждений различной степени тяжести 110 лицам - участникам Євромайдану.





Ранее сообщалось, что экс-беркутовец признал свою вину в суде и назвал фамилии лиц, причастных к расстрелу Евромайдана.

Напомним, в начале июля Святошинский районный суд закончил изучение баллистических экспертиз по делу пятерых экс-беркутовцев о расстреле 48 участников Майдана, которые, по словам представителя ГПУ, подтверждает причастность обвиняемых беркутовцев к преступлению.

14 июля представители департамента спецрасследлваний ГПУ, в результате обысков нашли на дне одного из прудов Голосеевского района Киева остатки винтовки, из которой, по предположению Генпрокурора Юрия Луценко, сотрудник "черной роты" Беркута стрелял по протестующих около Октябрьского дворца. Там же были найдены некоторые фрагменты автоматов.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".