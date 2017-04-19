Шахтеры Донецка хотят получать украинские зарплаты — разведка

Террористы "ДНР" переводят шахты в режим водоотлива.

Шахтеры требуют у боевиков "ДНР" повысить зарплаты до уровня украинских dtek.com

На оккупированной боевикамитерритории Донецкой области продолжается процесс остановки работы шахт из-за чего горняков отправляют в неоплачиваемые отпуска, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Продолжается процесс остановки производственной деятельности угледобывающих предприятий, сотрудники которых отправляются в вынужденные неоплачиваемые отпуска. С 17 апреля э.г. начался перевод шахты ГП "Макеевуголь" в режим водоотлива. Приостановлена также работа шахт "им.Засядько" и "им.Скочинского" за загруженности складов при отсутствии схем сбыта продукции", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке также подчеркнули, что учитывая систематическую невыплату заработной платы (за март э.г. осуществлены только на 50%) шахтеры направили в адрес "министерства угольной промышленности ДНР" коллективное обращение с требованием решить эту проблему и довести сумму выплат до размера украинских.

Напомним, в конце марта диверсионно-разведывательная группа боевиков "ЛНР" взорвала на Луганщине мост сообщением шахта "Родина" - хутор Свободный.