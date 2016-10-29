Северо-западный циклон принесет в Украину мокрый снег

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Дождливую и ветреную погоду в Украине будет определять влажный атлантического происхождения воздух, переместившийся с северо-запада.

Погода с каждым днем становится все хуже и хуже Андрей Товстыженко, ZN.UA

В воскресенье, 30 октября, в Украине ожидаются небольшие дожди, в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны местами с мокрым снегом, лишь в южных областях без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла; днем 3-8°, в Закарпатье и на крайнем юге страны 9-12°.

В Киеве небольшой дождь; температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

В понедельник, 31 октября, в Украине небольшие дожди, кроме южной части, местами с мокрым снегом, 1 ноября без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-5° тепла, днём в Закарпатье и на крайнем юге страны 4-9° тепла.

В Киеве в понедельник небольшой дождь, возможен с мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью1-3º тепла, днём 3-5° тепла.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.