Северо-западный циклон принесет в Украину мокрый снег

Дождливую и ветреную погоду в Украине будет определять влажный атлантического происхождения воздух, переместившийся с северо-запада.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла; днем 3-8°, в Закарпатье и на крайнем юге страны 9-12°.
В Киеве небольшой дождь; температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.
В понедельник, 31 октября, в Украине небольшие дожди, кроме южной части, местами с мокрым снегом, 1 ноября без существенных осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-5° тепла, днём в Закарпатье и на крайнем юге страны 4-9° тепла.
В Киеве в понедельник небольшой дождь, возможен с мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью1-3º тепла, днём 3-5° тепла.
Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,