Северный ветер принесет в Украину снег и небольшой мороз

С севера Европы на территорию Украины распространится холодная воздушная масса, ожидается рост атмосферного давления.

Синоптики пообещали снег перед Новым годом

В четверг, 29 декабря, по всей Украине ожидается небольшой снег, только ночью в южной части, днем в восточных областях без существенных осадков, сообщает

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, днем в южной части и Донецкой области порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза, на юге от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 9-14°, днем 4-9° мороза.

В Киеве - небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4°, днем 0-2° мороза.

В пятницу, 30 декабря, - без существенных осадков, лишь в южной части и Донецкой области снег и мокрый снег. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 3-8°, в Карпатах и Закарпатье, местами в восточных областях и в Сумской 9-14° мороза; днем 0-5° мороза, на крайнем юге до 2° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 0-2° мороза.

Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко сообщила, что на Новый год в Киеве ожидается легкий мороз. Синоптик отметила, что средняя температура по Украине в ночь на 1 января 2017 года будет 3-9° мороза, в южных областях ожидается небольшой снег. Днем 31 декабря ожидается от 4° мороза до 2° тепла.