Севастопольский "суд" отрицает арест бывшего военного за "шпионаж" в пользу Украины

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Обвинительные документы по делу Пархоменко в судебные инстанции не поступали.

В Севастопольском "суде" арест Пархоменко отрицают JanPietruszka / Depositphotos

военнослужащего штаба Черноморского флота

Севастопольский городской "суд" не получил никаких материалов по делу обвиняемого в шпионажеЛеонида Пархоменко, сообщается на сайте ведомства.

"В связи с распространением в СМИ неверной информации по делу Пархоменко Л.С. сообщаем: на сегодняшний день материалов по указанному делу в Ленинский районный суд города Севастополя не поступало", - говорится в опубликованном на сайте "суда" объявлении.

Данный вопрос находится на контроле у сотрудников "суда".

"О поступлении материалов будет сообщено дополнительно. Освещение в прессе движения данного дела находится на контроле пресс-службы Севастопольского городского суда", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 ноября российские СМИ опубликовали видео задержания ФСБ "украинского шпиона" в Севастополе. Отставного офицера Черноморского Флота Леонида Пархоменко обвинили в шпионаже в пользу Украины. Позже в Минобороны Украины прокомментировали ситуацию с задержанием очередного "диверсанта".