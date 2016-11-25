Севастопольский "суд" отрицает арест бывшего военного за "шпионаж" в пользу Украины

Обвинительные документы по делу Пархоменко в судебные инстанции не поступали.
"В связи с распространением в СМИ неверной информации по делу Пархоменко Л.С. сообщаем: на сегодняшний день материалов по указанному делу в Ленинский районный суд города Севастополя не поступало", - говорится в опубликованном на сайте "суда" объявлении.
Данный вопрос находится на контроле у сотрудников "суда".
"О поступлении материалов будет сообщено дополнительно. Освещение в прессе движения данного дела находится на контроле пресс-службы Севастопольского городского суда", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 ноября российские СМИ опубликовали видео задержания ФСБ "украинского шпиона" в Севастополе. Отставного офицера Черноморского Флота Леонида Пархоменко обвинили в шпионаже в пользу Украины. Позже в Минобороны Украины прокомментировали ситуацию с задержанием очередного "диверсанта".ZN.UA