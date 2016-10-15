Сестра "бриллиантового прокурора" завладела 10 га под Киевом – СМИ

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Целевое назначение шести земельных участков – сельское хозяйство. Завладела сестра Александра Корнийца ними в один день – 14 мая 2015 года.

Всего Прокопенко имеет в селе Малютянка аж шесть участков. Их общая площадь – 10,46 гектаров

Лариса Прокопенко, сестра "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца , обладает более 10 гектарами земли в селе Малютянка под Киевом, которые были отчуждены из коммунальной собственности КП "Киевзеленстрой" через подставных лиц и связанных с Прокопенко и Корнийцем посредников. Об этом сообщается в расследовании Леси Ивановой "Corruption Impossible" для программы " Наши Деньги с Денисом БИГУС ".

Речь идет о шесть участков в с.Малютянка, общей площадью 10,46 га, целевое назначение - сельское хозяйство. Согласно данным имущественного реестра, все участки были приобретены в один день - 14 мая 2015.

В июне 2009 Киево-Святошинский РГА отобрала у "Теремков" 220 га (на основании заявления директора самого МГС "Теремки") и отнесла их в земли запаса Малютянского сельсовета, после чего в течение сентября 2009 года - март 2010-го бесплатно раздала земли ряде физлиц якобы под сельское хозяйство.

Сам Александр Корниец заверил, что не имеет отношения к изъятой при обыске документации - по его словам, бумаги сестры просто лежали у него на хранении. Однако его сестра, Лариса Прокопенко, прислала программе копии договоров купли-продажи на все шести участков. В большинстве из них - данные о продавце и посредников - скрытые. Однако в одной из сделок - остались не затертыми.

Посредником от продавца выступал Алексей Скилков. Это давний бизнес-партнер Прокопенко по компаниям "Фирма Люкс-Трейд" и юрфирме "Инстанто". Кроме того, с сентября прошлого года Скилков является партнером самого Корнийца по ГО "Всеукраинское движение" Невозможная коррупция". Третий соучредитель ОО - Ольга Гребенюк - также участвовала в сделке, в качестве посредника от самого Прокопенко. Гребенюк также является совладелицей в "Инстанто" (зашла вместо Скилкова в 2013 году), а с 2015 г.. - соучредителем ООО "Биосант", где директором была вписана старшая дочь Корнийца Анастасия.

Официально Лариса Прокопенко действительно много лет является частным предпринимателем и совладельцем нескольких компаний. Вместе с тем сестра прокурора живет в своей "малосемейке" на окраине Киева.

Несмотря на то, что на Прокопенко оформлен MERSEDES-BENZ GL 500 2012 года выпуска, ездит сестра прокурора на маршрутке. В то утро, когда сама Прокопенко была замечена журналистами "Наших Денег" в маршрутном автобусе, MERSEDES был зафиксирован во Киевской областной прокуратурой, где сейчас работает жена Александра Корнийца.

Напомним, 9 сентября Печерский районный суд Киева по ходатайству следователей ГПУ наложил арест на все имущество Ларисы Прокопенко в рамках досудебного расследования в уголовном производстве. Речь идет о так называемом "мусорном деле": Корнийца обвиняют в том, что он завладел долей в ООО "Компания" Николсан "(занимается вывозом мусора) с использованием своего служебного положения, а оформил долю на свою сестру, как на подставное лицо. 8 августа этого года Корнийцу сообщили о подозрении в вымогательстве и подделке документов, как организатору преступления, Прокопенко - как сообщнику.

Напомним, 5 июля 2015 года в Киеве были задержаны первый заместитель главы следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах.

При задержании и обысках у них было изъято около 500 тысяч долларов, драгоценности (в том числе бриллианты), и ценные бумаги.

Печерский райсуд Киева вынес решение об аресте Корнийца и Шапакина на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,2 млн грн. 31 июля после внесения залога, Корниец вышел из СИЗО.

20 ноября 2015 следователь по поручению прокурора сообщил подозреваемым о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам досудебного расследования.