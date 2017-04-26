Сенцов стал лауреатом престижной премии американского ПЕН-центра

27 из 40 победителей премии "Свобода писать" были выпущены из заключения в течение 18 месяцев с момента их награждения, отмечает депутат.

Сенцову присудили премию международного ПЕН-клуба STR

Украинский режиссер, незаконно приговоренный российским судом к 20 годам колонии, удостоился премии американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит. Как сообщил народный депутат Мустафа Найем, сегодня состоялась церемония вручения премии.

"Церемония вручения премии Американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать". В этом году ее удостоился наш соотечественник - режиссер, крымчанин Олег Сенцов "за огромное мужество выступить против нетерпимости к свободе выражения и добросовестному инакомыслию", – написал депутат в Facebook.

Найем отмечает, что 27 из 40 победителей премии "Свобода писать" были выпущены из заключения в течение 18 месяцев с момента их награждения.

ПЕН-клуб (PEN International) – это международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов. Деятельность организации направлена на защиту свободы слова и прессы, а также на соблюдение высоких стандартов журналистики.

По состоянию на 2010 год в организацию входило 144 национальных центра из 101 страны.

Украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима.