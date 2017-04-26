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Сенцов написал письмо для гостей церемонии вручения премии американского ПЕН-центра

26 апреля в 10:11

Режиссер рассказал, что пошел на Майдан ради своих детей.

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Сецнов обратился к гостям церемонии вручения премии ПЕН-клуба
ТАСС
Украинский режиссер Олег Сенцов, которому в этом году стал лауреатом премии Американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать", написал письмо для гостей церемонии вручения.

Полный текст письма обнародовала в Facebook сестра Олега Сецнова Наталья Каплан. В своем послании режиссер, незаконно приговоренный российским судом к 20 годам колонии, говорит о том, как переживает свое тюремное заключение, а также о том, что считает самым важным в жизни время, проведенное с близкими людьми.

"Когда я последний раз заезжал на Майдан, где уже начали гибнуть люди, моя мама сказала: "Зачем ты туда едешь? Ведь у тебя двое детей!". Я ответил, что именно поэтому я туда и еду - я не хочу, чтобы они жили в стране рабов. Мы тогда победили, но оказалось, что еще не до конца. И борьба продолжается, но уже без меня. А я сижу в тюрьме и как любому заключенному мне очень трудно отвечать на простой детский вопрос: "Папа, когда ты вернешься!"", – заключил Сенцов.

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Facebook/Наталья Каплан

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Украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сенцов приговор дети
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