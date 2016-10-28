Семьям погибших в АТО пообещали купить в этом году 407 квартир

Кабинет министров выделил на улучшение жилищных условий семьям погибших военных почти 300 миллионов гривень.

Семьям погибших в АТО обещают квартиры Xinhua News Agency

Кабинет министров Украины своим распоряжением выделил 299,97 млн гривень из государственного бюджета 2016 года на улучшение жилищных условий для семей погибших в зоне АТО украинских военнослужащих и бойцов других украинских силовых структур, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Это же распоряжение предусматривает приобретение жилья и для военных, которые получили инвалидность в боевых действиях в АТО.

В Минсоцполитики уточнили, что на выделенные правительством средства планируется купить в общем 407 квартир в разных регионах Украины.

Как сообщалось, 14 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что на тот момент в зоне АТО с начала операции в 2014 году погибли 2533 украинских военнослужащих.

Боевые действия на востоке Украины продолжаются с апреля 2014 года. За это время, по данным ООН, там погибли более 9,5 тысяч человек.