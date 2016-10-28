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Семьям погибших в АТО пообещали купить в этом году 407 квартир

28 октября в 06:46

Кабинет министров выделил на улучшение жилищных условий семьям погибших военных почти 300 миллионов гривень.

доступное жилье ангола
Семьям погибших в АТО обещают квартиры
Xinhua News Agency
Кабинет министров Украины своим распоряжением выделил 299,97 млн гривень из государственного бюджета 2016 года на улучшение жилищных условий для семей погибших в зоне АТО украинских военнослужащих и бойцов других украинских силовых структур, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Это же распоряжение предусматривает приобретение жилья и для военных, которые получили инвалидность в боевых действиях в АТО.

В Минсоцполитики уточнили, что на выделенные правительством средства планируется купить в общем 407 квартир в разных регионах Украины.

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Как сообщалось, 14 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что на тот момент в зоне АТО с начала операции в 2014 году погибли 2533 украинских военнослужащих. 

 Боевые действия на востоке Украины продолжаются с апреля 2014 года. За это время, по данным ООН, там погибли более 9,5 тысяч человек.

По материалам: ZN.UA
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1 комментарий
  • Sl Sok Сегодня, 07:17 один вопрос: за чей счет банкет. у горе-государства как бы денег нет...так кто эти квартиры будет покупать, - вот плятське питання. хотя решение есть, заберут у застройщиков, застройщики цены поднимут, в итоге простой человек как бы оплатил эту квартиру, а государство типа выдало ордер...хотя это все у меня под большим сомнением. Ответить Цитировать Пожаловаться
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