Семья Ющенко потратила 20 млн долларов благотворительных средств на частную клинику – СМИ

Журналисты считают, что за "исчезновение" денег накажут "мелких стрелочников".

Вот такой могла быть больница будущего the-medical-practice.com

Семья экс-президента Украины Виктора Ющенко построила частную клинику "Ново" во Львове на благотворительные средства, собранные на строительство "Детской больницы будущего" в Киеве. Речь идет о 20 миллионах долларов, сообщается в расследовании программы "Гроші".

В отношении фонда "Украина 3000" ведется очередное уголовное дело, однако авторы программы отмечают, что скорее всего накажут мелких "стрелочников", поскольку под какими-либо документами подписей Катерины и Виктора Ющенко нет".

Как соощалось, еще с ноября 2014 г. во Львове работает Медицинский центр NOVO, единственным учредителем которого является БФ "Детская больница будущего", а на счетах благотворительного фонда, которому перечисляли деньги благотворители и простые украинцы, осталось 55 тысяч гривен.

Почти 10 лет назад, 17 декабря 2006-го 15 отечественных телеканалов транслировали грандиозный марафон по сбору благотворительных средств на строительство современной детской больницы, которая будет специализироваться на болезнях, от которых не лечат в Украине. Телемарафон дал чрезвычайный результат — было перечислено и задекларировано свыше 262 млн грн благотворительной помощи (общая стоимость проекта оценивалась в 600 млн грн).

Больница будущего, согласно первоначальным заявлениям руководителей фонда, должна была заработать до конца 2009-го.

Напомним, по данным финансового отчета Благотворительного фонда "Детская больница будущего", в течение 2006-2010 годов фондом собрано 143 млн 446 тыс. 484 грн. При этом, практически ничего не построив, фонд потратил 71 млн 825 тыс. 318 грн благотворительных средств.

Подробнее о том, куда потратили благотворительные средства, которые собирали почти 10 лет назад, читайте в статье "Детская больница будущего. Красивая игра?" Аллы Котляр в "Зеркале недели".