Семья Луценко владеет тремя квартирами и арендует дом площадью 860 кв. м

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Чиновники, занимающие самые высшие государственные должности, сдают декларации в последний день.

У семьи Луценко есть деньги и имущество, но не чрезмерно Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурорзаполнил декларацию, указав ней имущество своей жены, народного депутата Ирины Луценко, а также двух сыновей – Александра и Виталия.

Согласно декларации, сам Луценко владеет одной квартирой: площадью 108,6 кв. м в Ровно.

Ирина Луценко владеет квартирой в Киеве площадью 181 кв. м и площадью 92,2 в. м, а также жилым домом в Дубно площадью 203,9 кв. м.

Сын генпрокурора Александр Луценко арендует дом площадью 859 кв. м в Стоянке Киево-Святошинскго района, земельный участок площадью 2475 кв. м. и гараж площадью 80 кв. м. В этом же доме имеют право без оплаты проживать все четверо члена семьи.

Александру Луценко также принадлежит офис в Киеве площадью 316,8 кв м. У членов семьи есть также земельные участки.

В собственности семьи - автомобили Mercedes-Benz GL 500, BMW X5, а также Toyota Camry - в аренде. Toyota Land Cruiser 200 числится в угоне.

Семья генерального прокурора занимается бизнесом и владеет несколькими фирмами.

Луценко задекларировал 150 тыс. грн наличными, его жена – 280 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 450 тыс. грн наличных средств.

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.