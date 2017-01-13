Семьи погибших в зоне АТО сотрудников ГФС наделят ветеранскими льготами

Постановление Кабмина должно обеспечить соцзащиту этой категории граждан.
Согласно постановлению Кабмина, правительство установило право приобретения социальных гарантий статуса ветерана войны семьями лиц рядового и начальствующего состава подразделений ГФС погибших (пропавших без вести) при непосредственном участии в АТО, обеспечение ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения.
Как сообщается в постановлении, это решение будет способствовать обеспечению надлежащего уровня социальной защиты этой категории граждан.
Как сообщалось, новогодняя вечеринка ГФС обошлась в 450 тысяч гривень.Интерфакс-Украина