Семьи погибших в зоне АТО сотрудников ГФС наделят ветеранскими льготами

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Постановление Кабмина должно обеспечить соцзащиту этой категории граждан.

Семьи погибших в зоне АТО фискалов наделят ветеранскими льготами sfs.gov.ua

Кабинет министров распространил норму о социальной защите ветеранов войны на семьи погибших или пропавших без вести во время антитеррористической операции (АТО) лиц рядового и начальствующего состава Государственной фискальной службы.

Согласно постановлению Кабмина, правительство установило право приобретения социальных гарантий статуса ветерана войны семьями лиц рядового и начальствующего состава подразделений ГФС погибших (пропавших без вести) при непосредственном участии в АТО, обеспечение ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения.

Как сообщается в постановлении, это решение будет способствовать обеспечению надлежащего уровня социальной защиты этой категории граждан.

Как сообщалось, новогодняя вечеринка ГФС обошлась в 450 тысяч гривень.