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Семьи погибших в зоне АТО сотрудников ГФС наделят ветеранскими льготами

13 января в 21:04

Постановление Кабмина должно обеспечить соцзащиту этой категории граждан. 

1ГФС1 налоговая ДФС
Семьи погибших в зоне АТО фискалов наделят ветеранскими льготами
sfs.gov.ua
Кабинет министров распространил норму о социальной защите ветеранов войны на семьи погибших или пропавших без вести во время антитеррористической операции (АТО) лиц рядового и начальствующего состава Государственной фискальной службы. 

Согласно постановлению Кабмина, правительство установило право приобретения социальных гарантий статуса ветерана войны семьями лиц рядового и начальствующего состава подразделений ГФС погибших (пропавших без вести) при непосредственном участии в АТО, обеспечение ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения. 

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Как сообщается в постановлении, это решение будет способствовать обеспечению надлежащего уровня социальной защиты этой категории граждан.

Как сообщалось, новогодняя вечеринка ГФС обошлась в 450 тысяч гривень. 

По материалам: Интерфакс-Украина
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