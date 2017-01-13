Сегодня украинцы празднуют Щедрый вечер

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В народе 13 и 14 января еще называют днями Меланки и Василия, которые завершают малый святочный цикл встречей Старого Нового года.

Щедривки - величальные украинские народные обрядовые песни

В Украине в пятницу, 13 января, встречают Старый Новый год. Щедрый вечер - народный праздник славян, уходящий корнями вглубь дохристианской истории. Традиция отмечать Старый Новый год возникла после 1918 года, когда было введено новое летоисчисление. Разница между юлианским календарем ("старым стилем") и григорианским календарем ("новым стилем") составляет 13 дней, благодаря чему и появился Старый Новый год.

В христианской традиции праздник приурочен памяти преподобной Мелании Римлянки, жившей в Риме в IV-V веках.

Мелания была дочерью римского сенатора, которой по наследству досталось богатство отца. Святая решила посвятить свою жизнь следованию учению Христа. Ее состояние расходовалось на миссионерскую деятельность, создание общин и монастырей. Вместе с мужем служительница распространяла Завет среди множества народов. День её смерти (13 января - 31 декабря по церковному календарю) стал памятной датой в православной традиции. Впоследствии религиозные обряды смешалась с языческими, дошедшими до наших дней.

Название Васильев вечер праздник получил в честь памяти о Святом Василии Великом, одном из великих каппадокийцев (выдающихся деятелей, чья интерпретация учения пользуется авторитетом), которого церковь почитает 14 января (1 января по старому стилю).

Следуя украинской новогодней традиции, вечер с 13 на 14 января называют Щедрым, потому что к нему готовят щедрый праздничный новогодний стол: второй раз в течение зимних праздников варится кутья, но уже скоромная, а на столе должны преобладать мясные блюда (колбасы, жареное мясо, жаркое и т.п.). К богатому столу готовят также блины, пироги с сыром, мясом, вареники со сметаной.

Главное святочное действо Щедрого вечера это - щедрование. Как только начинает смеркаться, группы щедровальников, преимущественно молодежь, устраивают славильные новогодние обходы и поздравления, во время которых песнями воспевают хозяев, желают им здоровья и достатка на весь год, за что и получают щедрую награду.

Щедривки отличаются от колядок непременным припевом "Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье".