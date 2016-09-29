Сегодня исполняется 75 лет с начала массовых расстрелов в Бабьем Яре

29 сентября 1941 года в оккупированном немецкими захватчиками Киеве произошли многочисленные расстрелы - Бабий Яр стал местом гибели тысячи евреев.

В Бабьем Яру немецкая оккупационная власть казнили около 100 тысяч человек

В четверг, 29 сентября, в 19:00 президент Петр Порошенко примет участие в мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра, которые будут проводиться в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр", сообщается на сайте главы государства.

Как сообщает сайт Киевской администрации, в Киеве уже начался ряд мероприятий, приуроченных к 75-летию трагедии всего человечества - расстрелов в Бабьем Яру. В столице пройдут педагогико-практические конференции, выставки, семинары, кинопоказы, спектакли. До 27 ноября в Музее истории Киева проходит выставка "Бабий Яр - память на фоне истории".

Сообщалось, что Госкино снимет документальный фильм "Из Бабьего яра на свободу". Биографический фильм с элементами детектива расскажет о судьбе киевского писателя Анатолия Кузнецова, который в своем романе "Бабий яр", написанном в 1966 году, впервые рассказал о запрещенных страницах украинской истории – Голодоморе, уничтожении Крещатика и Киево-Печерской Лавры советскими диверсантами, ужасах Бабьего яра. Роман был переведен во многих странах мира. Вместе с тем, советская цензура порезала произведение, а сам писатель был вынужден сбежать в Лондон, где начал вести передачу на "Радио Свобода". Кузнецов всю жизнь скрывался от КГБ и умер в 1979 году при невыясненных обстоятельствах.

"Опираясь на немецкие и советские документы, Бабий Яр в Киеве — одно из самых жутких мест массовых убийств нацистами евреев Восточно-Центральной Европы в годы Второй мировой войны. Именно здесь, в Киеве, был совершен один из самых чудовищных актов Холокоста, когда военные отнимали жизнь у гражданских лиц. 29–30 сентября 1941 г. в Бабьем Яре карательные подразделения СС (а именно айнзатцгруппа "Ц", немецкий полицейский батальон "Юг" и их помощники) убили 33 771 человека. Это были исключительно евреи: женщины, мужчины, дети, люди преклонного возраста…", - пишет Анатолий Подольский в статье "Бабий Яр: прошлое и настоящее. Вызовы памяти".

Автор пишет, что на протяжении двух лет (1941–1943) немецкая оккупационная власть и ее карательные органы превратили Бабий Яр в место постоянных убийств. За этот период оккупанты казнили около 100 тысяч человек. Убивали два раза в неделю. Последние расстрелы состоялись 4 ноября 1943 г., за два дня до освобождения Киева войсками 1-го Украинского фронта Красной армии. Жертвами нацистов, кроме евреев, были военнопленные Сырецкого концентрационного лагеря, больные психиатрической больницы, украинские националисты, ромы, гражданские жители Киева разных национальностей. По данным текущих исторических исследований, мы сегодня весьма осторожно можем сказать приблизительно о 100 тысяч убитых, среди которых приблизительно 65–70 тысяч евреев, остальные — другие жертвы нацистов.

Детальней читайте в статье Анатолия Подольского "Бабий Яр: прошлое и настоящее. Вызовы памяти" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".