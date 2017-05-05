СБУ запретила Стивену Сигалу въезд в Украину на пять лет

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Кроме игры в во второсортных голливудских боевиках Стивен Сигал известен любовью к Путину и поездками в оккупированный Крым.

Звезде боевиков класса "Б" запретили въезд в Украину Кадр/YouTube

СБУ запретила въезд в Украину сроком на пять лет американскому актеру и гражданину России

"Руководствуясь частью 1 статьей 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и статьей 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет", - говорится в ответе СБУ на запрос интернет-издания "Апостроф".

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ американского актера Стивена Сигала.

Ранее Сигал выражал свою симпатию к Путину и поддерживал его действия, бывал в оккупированном Крыму. Некоторые западные СМИ заявляли о желании Путина сделать Сигала почетным консулом в Калифорнии и Аризоне.