СБУ запретила Стивену Сигалу въезд в Украину на пять лет

Кроме игры в во второсортных голливудских боевиках Стивен Сигал известен любовью к Путину и поездками в оккупированный Крым.
"Руководствуясь частью 1 статьей 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и статьей 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет", - говорится в ответе СБУ на запрос интернет-издания "Апостроф".
В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ американского актера Стивена Сигала.
Ранее Сигал выражал свою симпатию к Путину и поддерживал его действия, бывал в оккупированном Крыму. Некоторые западные СМИ заявляли о желании Путина сделать Сигала почетным консулом в Калифорнии и Аризоне.ZN.UA , Апостроф ,