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СБУ запретила Стивену Сигалу въезд в Украину на пять лет

5 мая в 18:20

Кроме игры в во второсортных голливудских боевиках Стивен Сигал известен любовью к Путину и поездками в оккупированный Крым.

Лукашенко Сигал
Звезде боевиков класса "Б" запретили въезд в Украину
Кадр/YouTube
СБУ запретила въезд в Украину сроком на пять лет американскому актеру и гражданину России Стивену Сигалу.

"Руководствуясь частью 1 статьей 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и статьей 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет", - говорится в ответе СБУ на запрос интернет-издания "Апостроф".

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ американского актера Стивена Сигала.

Ранее Сигал выражал свою симпатию к Путину и поддерживал его действия, бывал в оккупированном Крыму. Некоторые западные СМИ заявляли о желании Путина сделать Сигала почетным консулом в Калифорнии и Аризоне.

По материалам: ZN.UA , Апостроф ,
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Тэги Путин запрет СБУ
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