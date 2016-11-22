Изменивших присяге украинских военных, якобы специально заманили на пункт пропуска "Джанкой", чтобы похитить.

В России пытаются обвинить СБУ в "похищении" дезертиров СБУ

В штабе Черноморского флота РФ заявили, что СБУ якобы выманила двух, которые после незаконной аннексии Крыма перешли на службу в оккупационные войска, на пункт "Джанкой".

"На пункт пропуска "Джанкой" сотрудники СБУ через подставных лиц заманили прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины", - заявил представитель флота.

По его словам, как только военные вышли за пределы пункта, их якобы выкрали сотрудники Службы безопасности Украины и вывезли в Николаевскую область.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже назвал случившееся провокацией, и сообщил о том, что расследованием преступления против граждан России занимаются правоохранительные органы.

"Мы считаем, что это была незаконная провокация, совершенная спецслужбами Украины на территории РФ в отношении российских граждан. Этим занимаются наши правоохранительные органы".

Вечером, 21 ноября, СБУ задержала на админгранице с Крымом двух бывших украинских военных-дезертиров. Задержанных подозревают в дезертирстве и государственной измене.

После этого Министерство обороны России обвинило СБУ в похищении двух военнослужащих РФ с территории Крыма и потребовало их немедленной выдачи российской стороне.

"20 ноября около 13 часов по Москве сотрудниками Службы безопасности Украины были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области (Украина) российские военнослужащие: прапорщик Одинцов Максим Евгеньевич и младший сержант контрактной службы Баранов Александр Вячеславович", – заявили в российском Минобороны.