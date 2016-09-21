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СБУ закроет дело против Жилина только после документального подтверждения его смерти

21 сентября в 14:06

Правоохранительные органы пока не получали справки о смерти лидера "Оплота".

Жилин
Дело против Жилина на текущий момент не закрыто
oplot.info
Уголовное производство против лидера организации "Оплот" Евгения Жилина будет закрыто только в случае документального подтверждения факта его смерти. Об этом в комментарии ZN.UA сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, дело будет закрыто только после получения правоохранительными органами справки о смерти Жилина

"Дело не закрыто, и может быть закрыто только в случае документального подтверждения смерти. На данный момент такого подтверждения у нас нет", - сказала она.

Гитлянская также добавила, что на данный момент СБУ не известно о намерениях родственников Жилина похоронить его в Харькове.

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Как известно, летом 2015 года Харьковское управление СБУ возбудило дело по факту причастности Жилина к финансированию "ДНР" и "ЛНР" через харьковские фирмы. Однако по информации МВД, Жилин выехал из страны еще 21 февраля 2014 года. 3 февраля 2016 года Печерский суд Киева заочно арестовал Евгения Жилина.

Напомним, 19 сентября российские СМИ сообщили, что в одном из ресторанов в Подмосковье убили основателя и лидера террористической организации "Оплот" Евгения Жилина. В убийстве участвовали два человека. По словам правоохранителей РФ, нападавший выстрелил главарю "Оплота" прямо в голову. Его знакомый Андрей Козырев, который зашел в ресторан вместе с Жилиным, был тяжело ранен и госпитализирован.

Следственный комитет РФ считает разногласия в бизнесе основной версией убийства Жилина.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Жилина смерть СБУ
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