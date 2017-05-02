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СБУ задержала в Одессе группу предполагаемых террористов и провокаторов

2 мая в 14:15

Все задержанные являются местными жителями, а не приехавшими в город иностранцами.

СБУ Альфа
В Одессе группа лиц готовила диверсии и провокации, их задержали
СБУ
Оперативные сотрудники Службы безопасности Украины совместно с подразделением "Альфа" задержали в Одессе группу лиц, которых подозревают в подготовке терактов, диверсий и провокаций, сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что все задержанные являются местными жителями. Сотрудники СБУ отмечают, что все подозрения вполне обоснованны.

В настоящее время проводятся оперативные следственные действия.

"Сотрудники Службы безопасности Украины предпринимают в Одессе меры по недопущению террористических проявлений в первой декаде мая. Правоохранительные органы Одесской области работают в полном взаимодействии и не позволят дестабилизировать ситуацию в регионе", - напомнили в пресс-службе СБУ.

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Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Одесса СБУ сотрудники Украина безопасность провокация задержанный жители теракт Альфа
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