СБУ задержала в Одессе группу предполагаемых террористов и провокаторов

Все задержанные являются местными жителями, а не приехавшими в город иностранцами.

В Одессе группа лиц готовила диверсии и провокации, их задержали СБУ

Оперативные сотрудники Службы безопасности Украины совместно с подразделением "Альфа" задержали вгруппу лиц, которых подозревают в подготовке терактов, диверсий и провокаций, сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что все задержанные являются местными жителями. Сотрудники СБУ отмечают, что все подозрения вполне обоснованны.

В настоящее время проводятся оперативные следственные действия.

"Сотрудники Службы безопасности Украины предпринимают в Одессе меры по недопущению террористических проявлений в первой декаде мая. Правоохранительные органы Одесской области работают в полном взаимодействии и не позволят дестабилизировать ситуацию в регионе", - напомнили в пресс-службе СБУ.

Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.