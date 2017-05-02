СБУ задержала в Одессе группу предполагаемых террористов и провокаторов

Все задержанные являются местными жителями, а не приехавшими в город иностранцами.
Известно, что все задержанные являются местными жителями. Сотрудники СБУ отмечают, что все подозрения вполне обоснованны.
В настоящее время проводятся оперативные следственные действия.
"Сотрудники Службы безопасности Украины предпринимают в Одессе меры по недопущению террористических проявлений в первой декаде мая. Правоохранительные органы Одесской области работают в полном взаимодействии и не позволят дестабилизировать ситуацию в регионе", - напомнили в пресс-службе СБУ.
Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.ZN.UA