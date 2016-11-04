СБУ задержала своего сотрудника за крышевание игорного бизнеса

Сотрудник СБУ предлагал "крышу" в обмен на ежемесячное вознаграждение. Задержали при получении 1 тыс. долларов.
Как сообщает пресс-служба СБУ, вымогатель требовал у полтавского предпринимателя, который незаконно занимался игорным бизнесом, 170 тыс. грн за возврат имущества, изъятого при проведении следственных действий. Также злоумышленник предложил "крышу" в обмен на ежемесячное вознаграждение.
Оперативники задержали взяточника во время получения части неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. долларов.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Игорный бизнес запрещен в Украине с лета 2009 года.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уверен, что тотальный запрет игорного бизнеса в Украине неэффективен.
"Тотальный запрет игорного бизнеса в Украине сродни действию "сухого закона" в Америке, который способствовал развитию мафии и коррупции во власти", - сказал он.
В декабре 2014 года Наталия Яресько, которая занимала пост министр финансов Украины, заявила, что госбюджет может получить дополнительные 2 млрд грн налогов на игорный бизнес, который необходимо вывести "из тени".ZN.UA