СБУ задержала сторонницу "сумской народной республики"

Неработающая жительница Сум распространяла идеи "русского мира".

В Сумах поймали сепаратистку sumypost.com

задержала в Сумах гражданку, которая в социальной сети российского происхождения призвала к созданию "сумской народной республики".

Как сообщает пресс-служба СБУ, неработающая жительница областного центра летом этого года приняла предложение представителей террористической организации "ДНР/ЛНР" за деньги распространять материалы, которые дискредитируют государственную власть Украины, популяризируют идеи сепаратизма, а также призывают к активным действиям по присоединению Сумщины к "новороссии".

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что по данным опроса КМИС, в сентябре 2016 года объединиться в одну страну с Россией желали 3% украинцев. На России эту идею поддерживают 8% респондентов, опрошенных "Левада-центром".