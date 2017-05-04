СБУ задержала пятерых администраторов антиукраинских сообществ в соцсетях

Накануне праздников 1,2,8 и 9 мая пророссийские администраторы пытались использовать социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Служба безопасности Украины задержала пятерых владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях.

"По заданию своих кураторов из российских спецслужб жители Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Львовской областей распространяли накануне майских праздников призывы к радикализации публичных акций по случаю 1,2,8 и 9 мая, а также пытались использовать социальные сети для инициирования массовых беспорядков", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Во всех случаях открыты уголовные производства по ст. 109, 110 и 258-3 Уголовного кодекса Украины.

В октябре 2016 года Служба безопасности Украины задержала в Сумах гражданку, которая в социальной сети российского происхождения призвала к созданию т.н. "сумской народной республики".