СБУ задержала организатора канала финансирования террористов "ДНР" в Киеве

Во время обысков изъято 1,622 млн долларов, 3,145 млн грн, 258 тыс. евро, 55 тыс. российских рублей и 40 грамм золота в слитках.

СБУ в Киеве задержали организатора и соучастников канала финансирования террористов "ДНР" СБУ

Сотрудники СБУ перекрыли в Киеве мощный канал финансирования. Задержали организатора и двух сообщников, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Правоохранители установили, что трое жителей Донбасса по указанию верхушки так называемой "ДНР" прибыли в столицу для организации финансовой поддержки боевиков. Злоумышленники создали в Киеве сеть подпольных пунктов обмена валюты", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, с начала года они переправили в ОРДЛО валюту на более чем 60 миллионов в гривневом эквиваленте.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что деньги с курьерами злоумышленники переправляли непосредственно до так называемого "Центрального республиканского банка ДНР", а затем использовали их для нужд незаконных вооруженных формирований боевиков", - добавили в СБУ.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задержали организатора финансирования террористов и двух его сообщников во время передачи курьеру $ 100 тысяч. Во время обысков по месту жительства злоумышленников и в двух банковских ячейках организатора правоохранители изъяли $ 1,622 млн, 3,145 тысяч гривень, 258 тысяч евро, 55 тысяч российских рублей и 40 грамм золота в слитках.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила в Киеве подпольную типографию, где печатались фальшивые документы для террорстов "ДНР" и "ЛНР".