СБУ задержала на пункте пропуска под Одессой российского провокатора

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Задержанный вез с собой сепаратистскую литературу пророссийской тематики.

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< > Российскому провокатору запретили появляться в Украине в течение трех лет Фото Фото: Госпогранслужба Украины

Российскому провокатору запретили появляться в Украине в течение трех лет Фото: Госпогранслужба Украины

Служба безопасности совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины задержала на международном пункте пропуска "Мяки-Паланка-Удобное" гражданина Российской Федерации, которыйво время чествования годовщины трагических событий 2 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время осмотра вещей задержанного спецслужбы обнаружили печатные материалы сепаратистского характера. Россиянин пытался скрыть их от таможенного и пограничного контроля.

"Гражданину Российской Федерации отказано в пропуске на территорию Украины и запрещен въезд сроком на три года", - подчеркнули в пресс-службе СБУ.

Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.