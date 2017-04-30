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СБУ задержала на пункте пропуска под Одессой российского провокатора

30 апреля в 13:17

Задержанный вез с собой сепаратистскую литературу пророссийской тематики.

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Российскому провокатору запретили появляться в Украине в течение трех лет Фото Фото: Госпогранслужба Украины

граница1 Укр пограничники задержание
Российскому провокатору запретили появляться в Украине в течение трех лет
Фото: Госпогранслужба Украины
Служба безопасности совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины задержала на международном пункте пропуска "Мяки-Паланка-Удобное" гражданина Российской Федерации, который ехал в Одессу для провокаций во время чествования годовщины трагических событий 2 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время осмотра вещей задержанного спецслужбы обнаружили печатные материалы сепаратистского характера. Россиянин пытался скрыть их от таможенного и пограничного контроля.

"Гражданину Российской Федерации отказано в пропуске на территорию Украины и запрещен въезд сроком на три года", - подчеркнули в пресс-службе СБУ.

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Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина СБУ Одесса Россия провокация сепаратисты задержанный
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