СБУ задержала на пункте пропуска под Одессой российского провокатора

Задержанный вез с собой сепаратистскую литературу пророссийской тематики.
Во время осмотра вещей задержанного спецслужбы обнаружили печатные материалы сепаратистского характера. Россиянин пытался скрыть их от таможенного и пограничного контроля.
"Гражданину Российской Федерации отказано в пропуске на территорию Украины и запрещен въезд сроком на три года", - подчеркнули в пресс-службе СБУ.
Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.ZN.UA