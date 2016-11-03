СБУ вынуждена искать нестандартные способы для освобождения заложников из плена боевиков - Тандит

Главари "ЛНР-ДНР" не принимают самостоятельных решений, все указания поступают от одного человека из Кремля.

Украина всячески пытается освободить своих граждан из плена боевиков

Служба безопасности Украины вынуждена искать нестандартные способы для освобождения заложников из плена боевиков, например, привлекая к процессу церковные и религиозные организации, заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, основным препятствием для полного освобождения украинских военных является тот факт, что боевики самостоятельно не принимают решений по обмену.

"Основным камнем преткновения этого процесса является человек, который сидит в Кремле", - заявил Тандит.

"В Минск мы всегда возим списки заложников, которые незаконно находятся в Донецке и Луганске. Конечно же, мы идем дальше, и говорим, что работа по этим спискам важна в рамках минских договоренностей об освобождении заложников по форме всех на всех. Но мы также ищем нестандартные пути, чтобы освобождать наших заложников. Об этом вчера говорил глава СБУ Василий Грицак, который призвал представителей церквей также повлиять на своих прихожан", - заявил Тандит.

По его словам, на сегодняшний день освобождены 3083 человека. Кроме того, СБУ продолжает разыскивать 494 военнослужащих, пропавших без вести.

Как сообщил Тандит, СБУ не комментирует заявления волонтерских организаций о готовности боевиков к обмену по формуле "6 к 1", поскольку они могут быть провокационными и использоваться со стороны агрессора, однако служба готова рассмотреть любой вариант.

Как сообщалось, по состоянию на март 2016 года было освобождено из плена боевиков и найдено 3015 украинцев. Официально 10 украинских заложников находятся в России, сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит. "Для нас все наши граждане, которые находятся не только в Донецке и Луганске, но и на территории РФ – это заложники".

Глава СБУ Василий Грицак заявил о готовности неравнозначного обмена для освобождения украинских заложников.

"Когда состоится ближайший обмен – я не хочу сотрясать воздух и называть какие-то даты или цифры. Но мы дошли уже до того, что мы готовы отдавать за одного трех, лишь бы нам вернули наших ребят", – сказал он журналистам в Краматорске 2 ноября.