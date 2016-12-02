Топ Новости
<
>

СБУ возбудила уголовное дело против Охлобыстина

2 декабря в 11:25

Российский актер обвиняется по статье о создании террористической группы или террористической организации.

охлобыстин донецк
На Охлобыстина заведено уголовное дело
РИА Новости, Игорь Маслов, доступно в Twitter
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении российского актера Ивана Охлобыстина за поддержку боевиков "ДНР".

"После публичной поддержки Охлобыстиным идей "русского мира", радости по поводу "русской весны" в Украине, а также высказываний в поддержку деятельности террористической структуры "ДНР", агрессии против Украины со стороны РФ и аннексии АР Крым, Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по факту совершения Охлобыстиным И.И. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Гитлянская напомнила, что накануне главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко вручил Охлобыстину "паспорт" так называемой республики.

Читайте также: СБУ признала подлинность плана "Шатун" по дестабилизации Украины

С 2014 года российский актер является в Украине персоной нон-граната. Также запрещены все фильмы с его участием.

Напомним, 30 ноября 2014 года  Охлобыстин приехал в Донецк, где заявил, что в России почти все поддерживают так называемую "Новороссию", а те "редкие исключения", которые не поддерживают, являются "извращенцами и подонками".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина терроризм ДНР СБУ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.64
EUR 27.25
Последние новости