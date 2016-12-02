СБУ возбудила уголовное дело против Охлобыстина

Российский актер обвиняется по статье о создании террористической группы или террористической организации.
"После публичной поддержки Охлобыстиным идей "русского мира", радости по поводу "русской весны" в Украине, а также высказываний в поддержку деятельности террористической структуры "ДНР", агрессии против Украины со стороны РФ и аннексии АР Крым, Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по факту совершения Охлобыстиным И.И. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.
Гитлянская напомнила, что накануне главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко вручил Охлобыстину "паспорт" так называемой республики.
С 2014 года российский актер является в Украине персоной нон-граната. Также запрещены все фильмы с его участием.
Напомним, 30 ноября 2014 года Охлобыстин приехал в Донецк, где заявил, что в России почти все поддерживают так называемую "Новороссию", а те "редкие исключения", которые не поддерживают, являются "извращенцами и подонками".ZN.UA