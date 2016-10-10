СБУ уличила экс-командира военной разведки в разглашении гостайны

Бывший офицер ВСУ пытался вывезти в Россию флешку со списками участников АТО.

Экс-офицер, уволенный с позором из рядов ВСУ, пытался вывезти в РФ секретную информацию о своей бывшей части

Сотрудникисовместно с пограничниками задержали в Сумской области бывшего офицера Вооруженных сил Украины, который пытался вывезти в Россию флеш-накопитель с информацией, составляющей государственную тайну, сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители обнаружили на флэшке электронные копии документов о деятельности одной из воинских частей, оборонительные планы и списки участников антитеррористической операции.

В СБУ уточнили, что 35-летний одессит до 2014 года проходил службу в Крыму. После аннексии полуострова офицер, имеющий воинскую специальность "командир разведки подразделения", выехал на материковую часть Украины, где продолжил службу.

В августе 2016 года его уволили из радов ВСУ и лишили воинского звания за нарушение воинской дисциплины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 8 октября в Ровно сотрудники СБУ задержали агента Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, который предлагал украинскому офицеру деньги и российское гражданство за передачу документов с грифом "секретно" и "совершенно секретно", касающихся боевой подготовки, вооружения, мобилизационного развертывания и военного сотрудничества Вооруженных сил Украины с иностранными партнерами