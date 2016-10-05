СБУ разоблачила сеть по продаже фальсифицированных лекарств из России

Разветвленная сеть по торговле поддельными и контрабандными лекарствами действовала в Одесской области.
В ходе обысков оперативники обнаружили значительное количество фальсифицированных или незарегистрированных в Украине лекарств российского производства. Кроме того, сеть торговала медикаментами, которые были произведены на оккупированных территориях.
Сотрудники СБУ конфисковали лекарства общей стоимостью более 2 млн грн, также изъяли свыше 800 тыс. гривень неучтенных наличных денег.
Как сообщалось, недавно СБУ разоблачила крупнейшую в Украине сеть игорных заведений, которая спонсировала террористов Донбасса.ZN.UA