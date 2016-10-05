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СБУ разоблачила сеть по продаже фальсифицированных лекарств из России

5 октября в 04:15

Разветвленная сеть по торговле поддельными и контрабандными лекарствами действовала в Одесской области.

лекарства
СБУ провела обыски в аптеках Одесской области
СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила аптечную сеть, которая торговала поддельными и контрабандными лекарствами в Одесской области. Операция проводилась совместно с полицией, прокуратурой и Государственной службой по лекарственным средствам, сообщил пресс-центр СБУ.

В ходе обысков оперативники обнаружили значительное количество фальсифицированных или незарегистрированных в Украине лекарств российского производства. Кроме того, сеть торговала медикаментами, которые были произведены на оккупированных территориях.  

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Сотрудники СБУ конфисковали лекарства общей стоимостью более 2 млн грн, также изъяли свыше 800 тыс. гривень неучтенных наличных денег.

Как сообщалось, недавно СБУ разоблачила крупнейшую в Украине сеть игорных заведений, которая спонсировала террористов Донбасса. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги лекарства сеть СБУ Одесса фальсификация контрабанда Россия
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