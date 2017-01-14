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СБУ разоблачила крупную сеть по торговле контрафактным алкоголем

14 января в 04:25

Фальсифицированную водку продавали на всей территории Запорожской области.

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В Запорожской области наладили сбыт фальшивой водки
kommersant.ua
Оперативники СБУ и  работники прокуратуры разоблачили крупную сеть по торговле фальсифицированной водкой в Запорожской области.

"Правоохранители установили, что менеджмент компании, занимающейся оптовой торговлей алкогольной продукцией, вместе с легальным алкоголем реализовывал фальсифицированную водку. Контрафакт дельцы поставляли в торговые точки по всей территории области. Злоумышленники ежедневно реализовывали до двух тысяч литров фальсифицированного алкоголя", - сообщил пресс-центр СБУ.

Обыски проводились в Запорожье, Мелитополе и Бердянске, в результате обнаружены почти 20 тыс. бутылок контрафактной водки и тысяча литров спирта, производитель которого пока неизвестен.

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Как сообщалось, осенью прошлого года от отравления фальшивой водкой, которую делали в Харьковской области, погибли 65 человек. Сотрудники "Альфы", харьковской прокуратуры и налоговой милиции задержали организаторов изготовления суррогатного алкоголя

Правоохранители изъяли более четырех тонн технического спирта и оборудование для изготовления суррогата. ГФС вместе с правоохранителями отрабатывают не только каналы, по которым завозили спирт, но и места продажи продукции, которую успели распространить по Украине.

Позже первый зампредседателя ГФС Украины Сергей Билан сообщил, что метанол, из которого в Харькове делали суррогатный алкоголь поставляли с предприятия в Северодонецке Луганской области, а туда спирт попадал из РФ. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги алкоголь фальсификация СБУ Запорожье
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