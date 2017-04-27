СБУ пришла с обыском к главе Киевского облсовета

Анна Старикова закрылась в кабинете, к ней на подмогу пришла группа депутатов.

Сотрудники СБУ наведались в КОГА

Сотрудники Службы безопасности Украины вечером в четверг, 27 апреля, пришли в Киевский областной совет дляу его председателя Анны Стариковой.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Киевской облгосадминистрации, Старикова закрылась у себя в приемной. Около 15 депутатов от "Батькивщины" пытались прорваться в кабинет председателя облсовета, но путь им преградили сотрудники СБУ.

Собеседник уточнил, что обыски связаны с деятельностью совета, правда, ему неизвестно, с чем именно.

"Работают СБУшники, в коридоре потасовка. Причины не знаю. Но Старикова сегодня на заседании должна была отчитываться о годе работы совета. В этот день журналистов не пустили в зал. Даже полицию вызвали", - сообщила журналист движения "Чесно" Ирина Федорив.

Председатель регламентной комиссии облсовета Роман Тыткало, в свою очередь, связал обыски у Старриковой с задержанием при получении взятки депутата Максима Запаскина.

Напомним, 27 апреля, правоохранители задержали депутата Киевского областного совета Максима Запаскина при получении взятки. По данным следствия, глава постоянной комиссии Киевского областного совета по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций требовал от директора одного из предприятий 10 тысяч долларов за согласование комиссией проекта решения облсовета относительно предоставления предприятию специального разрешения на пользование недрами, а также принятие этого решения на сессии.