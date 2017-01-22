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СБУ показала видео предотвращения покушения на депутата Геращенко

22 января в 11:41

По словам Шкиряка, заказчики убийства - российские спецслужбы.

Антон Геращенко1
СБУ предотвратило покушение на Антона Геращенко
nfront.org.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили покушение на жизнь народного депутата фракции "Народный фронт" Антона Геращенко, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко. Заказчики убийства - российские спецслужбы", - написал Шкиряк в Facebook.

Он также отметил, что главные мотивы покушения - деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона".

"Почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством Павла Шеремета", - добавил Шкиряк.

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Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили покушения на жизнь народного депутата Украины

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина депутат Геращенко Шкиряк СБУ покушение
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