СБУ показала видео предотвращения покушения на депутата Геращенко

По словам Шкиряка, заказчики убийства - российские спецслужбы.
Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили покушение на жизнь народного депутата фракции "Народный фронт" Антона Геращенко, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
"Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко. Заказчики убийства - российские спецслужбы", - написал Шкиряк в Facebook.
Он также отметил, что главные мотивы покушения - деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона".
"Почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством Павла Шеремета", - добавил Шкиряк.
Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили покушения на жизнь народного депутата УкраиныZN.UA