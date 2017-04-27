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СБУ потребовала от Труханова отменить решение Одесского горсовета о переименовании улиц

27 апреля в 19:28

Решением Одесского горсовета вернуть улицы Чапаевской дивизии, Терешковой, Жукова уже занялись прокуратура области, а также СБУ.

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СБУ вступилась за декоммунизацию в Одессе
Начальник Управления СБУ в Одесской области Сергей Батраков потребовал от мэра Одессы Геннадия Труханова отменить решение горсовета, которым ряду улиц возвращались названия, присвоенные во времена Советского Союза.

"Начальник Управления СБУ в Одесской области Батраков обратился к мэру Одессы с требованием отменить провокационное решение Одесского горсовета об изменении названий улиц и переулков", - говорится в сообщении.

В письме Батракова отмечается, что решение горсовета нарушает закон Украины о декоммунизации и "может спровоцировать негативные факторы, которые приведут к обострению общественно-политической ситуации и стать причиной появления антиобщественных и антиконституционных проявлений, которые могут быть использованы отдельными радикальными лицами для совершения экстремистских или террористических проявлений".

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Ранее сообщалось, что Одесский горсовет вернул старые названия улиц, переименованных Саакашвили. Вопрос на рассмотрение внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова. В частности, депутаты решили вернуть в украинский город улицы "25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.п.

Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту переименования Одесским горсоветом ряда улиц, которые уже были переименованы в рамках декоммунизации.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Одесса улица СБУ
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