СБУ потребовала от Труханова отменить решение Одесского горсовета о переименовании улиц

Решением Одесского горсовета вернуть улицы Чапаевской дивизии, Терешковой, Жукова уже занялись прокуратура области, а также СБУ.

СБУ вступилась за декоммунизацию в Одессе

Начальник Управления СБУ в Одесской области Сергей Батраков потребовал от мэра Одессы Геннадия Труханова отменить решение горсовета, которым ряду улиц возвращались названия, присвоенные во времена Советского Союза.

"Начальник Управления СБУ в Одесской области Батраков обратился к мэру Одессы с требованием отменить провокационное решение Одесского горсовета об изменении названий улиц и переулков", - говорится в сообщении.

В письме Батракова отмечается, что решение горсовета нарушает закон Украины о декоммунизации и "может спровоцировать негативные факторы, которые приведут к обострению общественно-политической ситуации и стать причиной появления антиобщественных и антиконституционных проявлений, которые могут быть использованы отдельными радикальными лицами для совершения экстремистских или террористических проявлений".

Ранее сообщалось, что Одесский горсовет вернул старые названия улиц, переименованных Саакашвили. Вопрос на рассмотрение внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова. В частности, депутаты решили вернуть в украинский город улицы "25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.п.

Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту переименования Одесским горсоветом ряда улиц, которые уже были переименованы в рамках декоммунизации.