СБУ получила доступ к телефонным разговорам Захарченко

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По решению суда следователи ознакомятся с содержанием звонков и сообщений террориста, начиная с марта 2014 года.

СБУ проверит, что "наговорил" террорист Захарченко за три года оккупации Донбасса vk/zaharcgenko_official

Суд дал Службе безопасности Украины доступ к телефонным разговорам, сообщают " Українські новини ".

Сотрудники СБУ получат доступ к мобильным переговорам террориста, начиная с 1 марта 2014 года.

В определении суда отмечается, что 31 июля 2014 года Захарченко сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины. В тот же день его объявили в розыск, так как установить его фактическое местоположение в ходе следственно-розыскных мероприятий не удалось.

1 августа 2014 года суд разрешил правоохранителям задержать главаря террористов для участия в рассмотрении ходатайства по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи СБУ установили, что с 2014 года и по сегодняшний день Захарченко пользуется услугами оператора "МТС", а также установили номер его телефона.

По решению суда следователи получат доступ к вещам и документам, которые содержат информацию о дате, времени и продолжительности входящих и исходящих телефонных соединений, со ссылкой на ретранслятор и привязку к базовым станциям, а также их адреса. Кроме того, у сотрудников СБУ будет доступ к адресам местонахождения владельца телефонного номера (Александра Захарченко – ред.) в момент каждого входного и выходного телефонного соединения с 1 марта 2014 года по 30 марта 2017 года. Также следователи получат доступ к SMS-сообщениям террориста, информации о GPRS-трафике и принадлежности номера конкретному лицу (в том случае, если абонент является контрактным) по номеру телефона Захарченко.

Напомним, ранее главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил о готовности встретиться с президентом Украины Петром Порошенко для предотвращения обострения ситуации в Донбассе.