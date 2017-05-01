СБУ перекрыла канал нелегальной поставки боеприпасов из зоны АТО

На Херсонщине контрактники наладили продажу гранат гражданским.
Поставку боеприпасов гражданским наладили двое конткрактников одной из частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Херсонской области, сообщила пресс-служба СБУ.
"Военнослужащие задержаны "на горячем" во время сбыта пяти гранат РГД, трех ручных осколочных гранат Ф-1 и гранатомета РПГ - 22", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что СБУ и пограничники провели контртеррористические учения на границе Херсонской области и Крыма.ZN.UA