СБУ определяет правовую оценку публикации Савченко списков пленных - Тандит

Савченко нарушила закон о персональных данных человека, отметил советник главы СБУ.

Тандит прокомментировал публикацию Савченко списков пленных публикацией списков пленных нарушила ряд норм украинского законодательства. В ближайшее время СБУ даст правовую оценку данному инциденту, заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"В данном случае нарушено достаточно большое количество правовых норм. Сейчас СБУ определяет правовую оценку того, что произошло. Мы говорим о законе о персональных данных человека, в международной практике - это недопустимо", - сказал он в эфире "5 канала".

Советник также отметил, что такую информацию нельзя давать без разрешения родственников.

"Надя или ее помощники обзванивали близких, родных, матерей? Спрашивали, готовы ли они дать согласие или хотят они, чтобы фамилии их сыновей начали сейчас везде раскручивать, в том числе за линией соприкосновения. Есть закон о борьбе с терроризмом, в данном случае она как должностное лицо не имело право называть имена наших защитников военных открыто", - добавил Тандит.

"Мы проводим экспертную оценку и дадим в ближайшее время правовую оценку она сделала", - подытожил он.

Напомним, 10 января Савченко, вопреки просьбам СБУ, опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе. По словам народного депутата, Украиной разыскиваются 494 без вести пропавших. Позже также были опубликованы отредакторованные списки пленных российских военных.

Как сообщалось, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. В СБУ утверждают, что Савченко не координировала свои действия с ними. Однако, как стало известно ZN.UA, Надежда Савченко встречалась с советником главы СБУ Юрием Тандитом накануне и после своей встречи с главарями "ДНР/ЛНР". В переговорах с боевиками также принимал участие близкий к Виктору Медведчуку руководитель ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан.