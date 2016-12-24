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СБУ обнаружила пять тайников с боеприпасами в зоне АТО

24 декабря в 13:57

Во время обыска были изъяты гранатометы РПГ-26И, минометная мина и восемь гранатометных выстрелов.

Сбу
Сотрудники СБУ обнаружили пять тайников с боеприпасами в районе проведения АТО
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили пять тайников с боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции в Донбассе, сообщили в пресс-службе СБУ сегодня, 24 декабря.

"Тайники были оборудованы в лесопосадках и заброшенных зданиях в селах Ивановка и Широкино в Донецкой области, в городе Старобельск, селах Лиман и Муратово в Луганской области", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

В ведомстве добавили, что во время обыска были изъяты из схронов два противотанковых гранатомета РПГ-26И, минометная мина, восемь гранатометных выстрелов, десять гранат, один килограмм пластида и более тысячи патронов различного калибра.

На данный момент продолжаются соответствующие процессуальные действия.

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Ранее сообщалось, что разведчики ВСУ нашли оружие и взрывчатку в мешках из-под российской "гуманитарки".

По материалам: ZN.UA
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Тэги граната СБУ обыск
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