СБУ обнаружила на Кировоградщине пять тонн урожая элитной марихуаны

Для выращивания конопли местные жители использовали последние достижения агрономии.

В Украине выращивание конопли – уголовное преступление СБУ

обнаружила урожай наркосодержащих конопли весом в пять тонн в Голованевском районе Кировоградщины

Как сообщает пресс-служба СБУ, трое местных жителей, ранее судимых за торговлю наркотиками, культивировали марихуану элитных сортов, используя последние достижения агрономии. После сбора урожая каннабис сушили в специально оборудованных сушилках, измельчали и фасовали. Плантацию обнесли высоким забором.

Во время обыска оперативники спецслужбы изъяли несколько тысяч единиц высушенной, измельченной и расфасованной марихуаны, для транспортировки которой правоохранителям понадобилось несколько грузовиков. Такой урожай по ценам "черного рынка" мог принести более 15 млн грн.

Также правоохранители обнаружили гранаты РГД-5 с запалами, травматические пистолеты и револьвер, большое количество патронов различного калибра и магазины к автомату Калашникова.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только 3% украинцев считают, что нужно не ограничивать легкие наркотики (типа марихуаны) в Украине, 10% согласны с существенным ограничением, но не запрещать, одновременно абсолютное большинство (85%) за полный запрет.