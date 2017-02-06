СБУ обнародовала записи переговоров главарей "ЛНР" о сбитом самолете "Ил-76"

Опубликованы переговоры между Плотницким и Патрушевым, который отчитывается о сбитом самолете.

СБУ опубликовали записи переговоров террористов "ЛНР" о сбитом украинском "Ил-76"

Служба безопасности опубликовала запись переговоров главарей террористической организации "ЛНР" с командирами незаконных бандформирований оВооруженных сил Украины.

"Следователи СБУ получили неопровержимые доказательства того, что глава террористической организации "ЛНР" Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования "батальон "Заря", вместе с Патрушевым (в то время - его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" Гуреевым, которые были непосредственными организаторами террористического акта. С целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК, которые перекрывали авиационное сообщение аэропорта Луганска", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

На сайте СБУ выложена аудиозапись переговоров между Плотницким и Патрушевым, который отчитывается: "Зашли два борта, один сбили… Три штуки дали осечку. Но борт завалили".

В ведомстве также обнародовали запись разговора Гуреева с предпринимателем Станиславом из Краснодона, который согласился сдать остатки сбитого "Ил-76" на металлолом.

"Есть работенка. Мы долбанули "Ил-76", его надо погрузить и сдать на металлолом... Есть куски по 2-3 тонны, их руками не загрузишь...Это мой трофей, его можно попилить и сдать к черту. Ваших 20% будет ", - говорит на записи Гуреев.

Напомним, в июне 2014 года террористы "ЛНР" сбили транспортный самолет "Ил-76" ВСУ, который заходил на посадку в аэропорт Луганска. Вследствие поражения из ПЗРК самолет загорелся и упал, а девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала телефонные разговоры бывшего председателя т.н. народного совета "ДНР" Андрея Пургина и депутата фейкового народного совета "ДНР" Татьяны Дворядкиной.