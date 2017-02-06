СБУ обнародовала записи переговоров главарей "ЛНР" о сбитом самолете "Ил-76"

Опубликованы переговоры между Плотницким и Патрушевым, который отчитывается о сбитом самолете.
"Следователи СБУ получили неопровержимые доказательства того, что глава террористической организации "ЛНР" Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования "батальон "Заря", вместе с Патрушевым (в то время - его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" Гуреевым, которые были непосредственными организаторами террористического акта. С целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК, которые перекрывали авиационное сообщение аэропорта Луганска", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
На сайте СБУ выложена аудиозапись переговоров между Плотницким и Патрушевым, который отчитывается: "Зашли два борта, один сбили… Три штуки дали осечку. Но борт завалили".
В ведомстве также обнародовали запись разговора Гуреева с предпринимателем Станиславом из Краснодона, который согласился сдать остатки сбитого "Ил-76" на металлолом.
"Есть работенка. Мы долбанули "Ил-76", его надо погрузить и сдать на металлолом... Есть куски по 2-3 тонны, их руками не загрузишь...Это мой трофей, его можно попилить и сдать к черту. Ваших 20% будет ", - говорит на записи Гуреев.
Напомним, в июне 2014 года террористы "ЛНР" сбили транспортный самолет "Ил-76" ВСУ, который заходил на посадку в аэропорт Луганска. Вследствие поражения из ПЗРК самолет загорелся и упал, а девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли.
Ранее Служба безопасности Украины обнародовала телефонные разговоры бывшего председателя т.н. народного совета "ДНР" Андрея Пургина и депутата фейкового народного совета "ДНР" Татьяны Дворядкиной.ZN.UA