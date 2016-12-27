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СБУ запретила российскому рэперу въезд в Украину

27 декабря в 19:45

Музыкант выступал в оккупированном Крыму.   

L’One
СБУ запретила российскому рэперу посещать Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию Украины на три года российскому рэперу Левану Горозии, который выступает под псевдонимом L'One, сообщила СБУ в ответ на запрос народного депутата Владимира Парасюка. 

Причиной запрета стало выступления L'One в ноябре 2016 года на территории оккупированного Россией Крыма, который он посетил в нарушение украинского законодательства.

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Как сообщалось, Служба безопасности Украины запретила въезд 140 российским деятелям культуры, в том числе 50 персонам с 3 декабря 2015 года, на территорию Украину.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Россия запрет территория СБУ въезд безопасность служба Крым оккупация закон нарушение культура
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