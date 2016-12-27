СБУ запретила российскому рэперу въезд в Украину

Музыкант выступал в оккупированном Крыму.

СБУ запретила российскому рэперу посещать Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию Украины на три года российскому рэперу Левану Горозии, который выступает под псевдонимом L'One, сообщила СБУ в ответ на запрос народного депутата Владимира Парасюка.

Причиной запрета стало выступления L'One в ноябре 2016 года на территории оккупированного Россией Крыма, который он посетил в нарушение украинского законодательства.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины запретила въезд 140 российским деятелям культуры, в том числе 50 персонам с 3 декабря 2015 года, на территорию Украину.