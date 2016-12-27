СБУ запретила российскому рэперу въезд в Украину

Музыкант выступал в оккупированном Крыму.
Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию Украины на три года российскому рэперу Левану Горозии, который выступает под псевдонимом L'One, сообщила СБУ в ответ на запрос народного депутата Владимира Парасюка.
Причиной запрета стало выступления L'One в ноябре 2016 года на территории оккупированного Россией Крыма, который он посетил в нарушение украинского законодательства.
Как сообщалось, Служба безопасности Украины запретила въезд 140 российским деятелям культуры, в том числе 50 персонам с 3 декабря 2015 года, на территорию Украину.ZN.UA