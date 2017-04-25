СБУ изъяла рекордную партию психотропного вещества

Стоимость изъятого амфетамина оценивается в 6 млн долларов.

СБУ изъяла крупную партию наркотиков СБУ

Одессе СБУ и таможенники изъяли рекордную партию контрабандного психотропного вещества, сообщили в управлении СБУ в Одесской области, передает УНИАН

Правоохранители установили, что наркодельцы из одной из стран Средиземноморья направили в Одесский морской порт контейнер якобы с грузом обуви. При проверке груза выяснилось, что среди товара, который предназначался для киевской фирмы, было скрыто 180 кг психотропных веществ "каптагон". По информации спецслужбы, Украина использовалась как транзитная страна для доставки наркотиков заказчикам в одну из стран Ближнего Востока.

Отмечается, что стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет 6 млн долларов. Оперативники спецслужбы также задержали трех подозреваемых при получении груза. Двум из задержанных (иностранцам) сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

В Кировоградской области правоохранители арестовали трех участников преступной группы, у которых изъяли рекордную партию марихуаны весом более пяти тонн.