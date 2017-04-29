СБУ изъяла на Волыни крупную партию незаконно добытого янтаря

Стоимость партии на "черном рынке" составляет около двух миллионов долларов.
"Во время обысков по месту его жительства сотрудники спецслужбы изъяли более тонны "солнечного камня". По заключению экспертов стоимость изъятого янтаря по ценам "черного рынка" составляет почти два миллиона долларов США", - говорится в сообщении.
Оперативники Службы безопасности установили, что организатором незаконной добычи янтаря являлся житель города Владимир-Волынский.
По данному факту открыто уголовное производство.
В августе 2016 года в Национальной полиции заявили о полном контроле над "янтарной мафией". По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, правоохранители полностью пресекают незаконную добычу янтаря в Ровенской и ряде других областей Украины. Но уже в сентябре пограничники обнаружили новые незаконные разработки янтаря в Ровенской области.
ZN.UA