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СБУ и пограничники провели учения по перекрытию админграницы с Крымом

21 апреля в 18:34

В учениях приняли участие свыше 100 военнослужащих.

Крым1 агрессия
СБУ и ГПСУ провели антитеррористические учения на границе с Крымом
schlenger86 / Depositphotos
Украинские пограничники приняли участие в антитеррористических учениях, которые проводились по инициативе СБУ в Херсонской области на административной границе с незаконно аннексированным Россией украинским Крымом, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что в учениях приняли участие более 100 военнослужащих Херсонского и Бердянского пограничных отрядов для перекрытия административной границы, "ведь по замыслу учений после проведения диверсии предполагаемые преступники могли направиться на временно оккупированную территорию АР Крым".

"Снайперские группы отрабатывали задачи по уничтожению условных террористов после взятия заложников в заброшенных зданиях, а в контрольных пунктах въезда-выезда пограничники в рамках учений обнаружили взрывчатку и огнестрельное оружие, которое пытался провезти учебный нарушитель", - говорится в сообщении.

В ГПСУ также добавили, что учения не повлияли на работу контрольных пунктов "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка".

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Ранее сообщалось, что в Херсонской области подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины провели оперативно-тактической группировки "Юг" провели тактико-специальные занятия, включающие ракетные стрельбы.

 

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги учения граница Херсон Крым СБУ
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