СБУ вызывает Губарева на допрос

Бывшего главаря пророссийских террористов ждут в Киеве на следующей неделе.
Отмечается, что Губарева подозревают в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, организации массовых беспорядков и причастности к функционированию террористических организаций.
Ранее украинская разведка сообщала, что Павел Губарев сейчас находится в Ясиноватой, где объявил себя "мэром" после того, как вартажок так называемой "ДНР" якобы назначил его на эту должность.
Павел Губарев стал известен благодаря своим пророссийским выступлениям на митингах в Донбассе в 2014 году, в ходе которых агитировал за отсоединение от Украины. Боевик возглавил организацию "Народное ополчение Донбасса", а позже самопровозглашен "народным губернатором" Донецкой области. С июня 2014 года он находится в розыске. При этом, Губарев уже был в руках украинского правосудия, но его обменяли на троих сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа", захваченных в плен сепаратистами.УНИАН