СБУ вызывает Губарева на допрос

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Бывшего главаря пророссийских террористов ждут в Киеве на следующей неделе.

СБУ хочет, чтобы Губарев появился в Киеве на следующей неделе. vk/Павел Губарев

СБУ опубликовала повестку, адресованную бывшему самопровозглашенном "губернатору" Донецкой области Павлу Губареву. В ней говорится, что одного из главарей пророссийских боевиков ждут в Киеве 11-13 января "для проведения следственных и процессуальных действий".

Отмечается, что Губарева подозревают в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, организации массовых беспорядков и причастности к функционированию террористических организаций.

Ранее украинская разведка сообщала, что Павел Губарев сейчас находится в Ясиноватой, где объявил себя "мэром" после того, как вартажок так называемой "ДНР" якобы назначил его на эту должность.

Павел Губарев стал известен благодаря своим пророссийским выступлениям на митингах в Донбассе в 2014 году, в ходе которых агитировал за отсоединение от Украины. Боевик возглавил организацию "Народное ополчение Донбасса", а позже самопровозглашен "народным губернатором" Донецкой области. С июня 2014 года он находится в розыске. При этом, Губарев уже был в руках украинского правосудия, но его обменяли на троих сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа", захваченных в плен сепаратистами.