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Сайт Министерства образования и науки Украины пострадал от хакерской атаки

26 декабря в 14:14

В настоящее время проводятся работы по его восстановлению.

Министерство образования
Сайт МОН все еще не работает
khersonci.com.ua
Сайт Министерства образования и науки Украины атаковали хакеры, сообщает агентство "Интерфакс-Укарина".

В пресс-службе министерства агентству рассказали о том, что Ddos-атака на официальный сайт ведомства была совершена в выходные.

Атака уже завершена, но сайт министерства все еще не работает. Ведутся работы по его восстановлению.

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Напомним, что 7 декабря хакеры атаковали сайты Министерства финансов, Пенсионного фонда и Государственной казначейской службы. В течение суток доступ к сайтам удалось восстановить.

13 декабря хакерской атаке подвергся сайт Министерства обороны Украины.

14 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов обвинил в атаках на официальные веб-сайты украинских министерств российских хакеров. По его словам, главной задачей киберпреступников была дестабилизации финансово-банковского сектора Украины накануне Нового года.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги сайт министерство хакер Украина образование
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