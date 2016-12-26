Сайт Министерства образования и науки Украины пострадал от хакерской атаки

В настоящее время проводятся работы по его восстановлению.

Сайт МОН все еще не работает khersonci.com.ua

Сайтатаковали хакеры, сообщает агентство "Интерфакс-Укарина"

В пресс-службе министерства агентству рассказали о том, что Ddos-атака на официальный сайт ведомства была совершена в выходные.

Атака уже завершена, но сайт министерства все еще не работает. Ведутся работы по его восстановлению.

Напомним, что 7 декабря хакеры атаковали сайты Министерства финансов, Пенсионного фонда и Государственной казначейской службы. В течение суток доступ к сайтам удалось восстановить.

13 декабря хакерской атаке подвергся сайт Министерства обороны Украины.

14 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов обвинил в атаках на официальные веб-сайты украинских министерств российских хакеров. По его словам, главной задачей киберпреступников была дестабилизации финансово-банковского сектора Украины накануне Нового года.