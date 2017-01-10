Савченко заявила о наличии у нее еще одного списка

Депутат утверждает, что работала над списками девять месяцев.

Савченко объяснила, зачем она опубликовала списки Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутатзаявила, что помимо опубликованных у нее есть еще один список пленных, который она не обнародовала, так как не знает, живы ли лица из списка.

Савченко также сообщила, что работа над составлением списков заняла девять месяцев.

"Списки были наработаны в течение девяти месяцев моей командой, они не были взяты у какой-либо официальной стороны. Это была работа, я находила некоторые списки и предоставляла информацию соответствующим структурам в Украине", – заявила депутат на брифинге во вторник, 10 января, передает "Украинская правда".

На уточняющий вопрос, будет ли она сотрудничать с СБУ, Савченко ответила: "Народный депутат имеет доступ ко всей государственной тайне на самом высоком уровне. Мы не подотчетны СБУ. Я сотрудничаю со всеми службами и буду сотрудничать, потому что на них очень много замыкается. Это структуры, которые защищают Украину, поэтому, конечно, буду сотрудничать".

Публикацию списков депутат пояснила желанием избежать спекуляций на тему обмена пленными, а также заявила о возможности произвести обмен в ближайшее время.

"Обмен всех на всех реально возможен к концу зимы... Эти списки нужны, чтобы закончились спекуляции, чтобы ни Москва, ни Киев не могли больше спекулировать обменом. Эти списки надо было сделать открытыми сразу", – подчеркнула политик.

Напомним, 10 января народный депутат Надежда Савченко, вопреки просьбам СБУ, опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе. По словам народного депутата, Украиной разыскиваются 494 без вести пропавших.

По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.