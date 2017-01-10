Савченко заявила о наличии у нее еще одного списка

Депутат утверждает, что работала над списками девять месяцев.
Савченко также сообщила, что работа над составлением списков заняла девять месяцев.
"Списки были наработаны в течение девяти месяцев моей командой, они не были взяты у какой-либо официальной стороны. Это была работа, я находила некоторые списки и предоставляла информацию соответствующим структурам в Украине", – заявила депутат на брифинге во вторник, 10 января, передает "Украинская правда".
На уточняющий вопрос, будет ли она сотрудничать с СБУ, Савченко ответила: "Народный депутат имеет доступ ко всей государственной тайне на самом высоком уровне. Мы не подотчетны СБУ. Я сотрудничаю со всеми службами и буду сотрудничать, потому что на них очень много замыкается. Это структуры, которые защищают Украину, поэтому, конечно, буду сотрудничать".
Публикацию списков депутат пояснила желанием избежать спекуляций на тему обмена пленными, а также заявила о возможности произвести обмен в ближайшее время.
"Обмен всех на всех реально возможен к концу зимы... Эти списки нужны, чтобы закончились спекуляции, чтобы ни Москва, ни Киев не могли больше спекулировать обменом. Эти списки надо было сделать открытыми сразу", – подчеркнула политик.
Напомним, 10 января народный депутат Надежда Савченко, вопреки просьбам СБУ, опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе. По словам народного депутата, Украиной разыскиваются 494 без вести пропавших.
По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.Украинская правда