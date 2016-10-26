Савченко приехала в Москву на суд по делу Карпюка и Клыха

Народный депутат призвала ехать в Москву на "судилище над Украиной".

Савченко приехала в Москву Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат от "Батькивщина" Надежда Савченко прибыла в Москву на заседание Верховного суда РФ по делу украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка.

"Надежда Савченко приехала в Москву на апелляцию Карпюка и Клыха в Верховном суде", - написал адвокат Илья Новиков в Twitter.

Как отметила сама Савченко на странице в Facebook, очень важно, "когда в зале "суда", где ты сидишь в клетке, присутствуют украинцы".

"Когда есть, кому крикнуть: "Слава Украине!" и услышать в ответ: "Героям слава!". И тогда понимаешь, что тебя не бросили свои и борьба продолжается и появляются силы", - добавила она.

В тоже время, украинка призвала депутатов Рады и СМИ, имеющих аккредитацию, "ехать и освещать это судилище над Украиной".

Надежда Савченко приехала в Москву на апелляцию Карпюка и Клыха в Верховном суде — Ilya Novikov (@vertiporokh) 26 жовтня 2016 р.

Ранее рассказали адвокаты Карпюка и Клыха Докка Ицлаев и Марина Дубровина сообщили, что украинцы в суд в Москве не поедут и будут участвовать в заседании в режиме видеоконференции, находясь в СИЗО Грозного. Напомним, 26 мая Верховный суд Чечни признал Карпюка и Клыха виновными в участии в боевых действиях на территории республики в 1994-1996 годах и приговорил их к 22,5 и 20 годам лишения свободы соответственно.

Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.

Вместе с тем, СБУ допрашивала Савченко как свидетеля в рамках производства о посягательстве на территориальную целостность. В то же время в спецслужбе не ответили на вопрос, что именно сообщила Савченко во время допросов, ссылаясь на тайну следствия. Кроме того, ZN.UA не получило ответа на вопрос, отслеживает СБУ вероятные связи Савченко с Виктором Медведчуком.