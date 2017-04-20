Саперам понадобится два месяца на разминирование военной части в Балаклее

В Минобороны пока решают, возвращать ли военных в родную часть.

Разминирование военной части в Балаклее займет два месяца dsns.gov.ua

В Министерстве обороны Украины не исключают возможности дальнейшей эксплуатации воинской части впосле взрывов на арсенале в конце марта этого года, сообщают " Українські новини " со ссылкой на начальника департамента экологической безопасности Министерства обороны Максима Комиссарова.

"Такая возможность рассматривается", - отметил он.

При этом, по словам Комиссарова, разминирование территории части займет два месяца. Хотя окончательное решение по вопросу ее дальнейшего использования пока не принято.

Глава департамента экологической безопасности также сообщил о том, что экологической угрозы для жителей Балаклеи нет.

В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения.

СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".

Подробнее о масштабном пожаре на складах боеприпасов в Харьковской области читайте в статье Сергея Жукова "Склад проблем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".