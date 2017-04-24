САП открыла дело в связи с возможным незаконным обогащением Ляшко – Сытник

В НАБУ пока не готовы раскрыть детали данного производства.

В САП заинтересовались домом Ляшко Василий Артюшенко, ZN.UA

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера "Радикальной партии", сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело по незаконному обогащению, но оно только еще поступило. Я не готов сказать, что происходит по этому делу", – цитирует "112. Украина" его ответ на соответствующий вопрос журналиста на брифинге в понедельник.

Открытое производство, по словам Сытника, касается дома Олега Ляшко.

Ранее СМИ сообщали о том, что за минувший год лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его гражданская супруга Росита Сайранен приобрели недвижимость приблизительно на 20 млн грн, официально не имея в своем распоряжении какого-либо бизнеса. Лидер РПЛ, при этом, может быть причастен к тендерным махинациям при закупке за государственные средства пожарной техники.

Согласно данным декларации за 2016 год, Олег Ляшко хранит наличными 30 тысяч долларов, 70 тысяч евро и 400 тысяч гривень. На банковских счетах Ляшко 390 тысяч 985 гривень и 700 тысяч долларов в государственном "Ощадбанке", а также 1 миллион 933 тысячи 853 гривны в банке "Аркада". В национализированном "Приватбанке" депутат хранит пять тысяч гривень.

Глава "радикалов" владеет двумя квартирами в столице Украины площадью 367,20 и 95,50 квадратных метра, а также машиноместом площадью в 23,60 квадрата и офисом площадью в 182,80 квадратов. Кроме того, политик владеет шестью земельными участками в Княжичах Киевской области, дачным домом площадью в 296 квадратных метров, и арендует нежилые помещения, часть жилого дома и земельный участок под застройкой площадью 0,1265 га в Козине Киевской области. В собственности Роситы Сайранен находится земельный участок в Киеве площадью 605 квадратных метров.

Всего на аренду, коммунальные услуги и другие услуги он потратил 1 миллион 290 тысяч гривень.